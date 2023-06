Bowen: “Temiamo l’attacco della Fiorentina. Le voci su Rice? Pensiamo a domani”

"Non so quanti migliaia di tifosi verranno e vogliamo vincere per loro, oltre che per noi. Tre anni fa non avrei creduto di poter arrivare fino a qui. L'anno scorso in Europa League ci siamo fermati in semifinale, quest'anno vogliamo arrivare fino in fondo. Abbiamo studiato molto la Fiorentina e la rispettiamo molto, non si arriva in finale per caso. Hanno segnato molti gol, cercheremo di limitare i loro punti di forza e valorizzare i nostri. Mister Italiano cercherà di metterci in difficoltà, noi dovremo prepararci ad adattarci a tutto senza stravolgere il nostro stile di gioco. Il futuro di Rice? Siamo contenti di giocare domani con lui come capitano, il fatto di essere così vicini a vincere un trofeo è la cosa più importante per noi. I rigori? Ci siamo preparati, perchè una finale potrebbe risolversi ai rigori".