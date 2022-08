Botta e risposta Mourinho-Sarri. Il toscano: “Roma seconda una delusione”

Nelle loro conferenze stampa odierne, José Mourinho e Maurizio Sarri a distanza hanno già iniziato la loro personale battaglia stracittadina. Il primo a tirare in ballo i cugini è stato lo Special One, dicendo: "Noi tra i favoriti per lo scudetto? Se ce ne sono diciotto di scudetti, sì. Meno di noi hanno speso solo Samp e Lecce. Tutte le big hanno fatto molto per rinforzarsi. Anche la Lazio è tra le favorite, con i suoi 39 milioni spesi". E ovviamente la risposta di Sarri non si è fatta attendere: "Se sento la pressione dopo questo mercato? Ho fatto richieste in base alle esigenze della società. Noi non abbiamo speso, abbiamo investito. Se c’è qualcuno che ha speso tanto è la Roma, se arrivasse seconda sarebbe una delusione".