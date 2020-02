Artur Boruc, 40 anni e non sentirli: “La svolta? Dopo l’addio alla Fiorentina”

Nonostante i 40 anni compiuti pochi giorni fa, Artur Boruc è ancora nel pieno della sua forma fisica. L’ex portiere della Fiorentina (dal 2010 al 2012) milita da qualche stagione al Bournemouth in Premier League e il suo allenatore Eddie Howe ha avuto parole per lui (diventato però ormai riserva fissa): “Sembra molto più giovane di quanto dica il suo certificato di nascita, per come salta sembra un ragazzo di 20 anni. Ha fatto molta boxe e palestra per mantenersi in forma” il complimento del mister. E lo stesso Boruc spiega qual è il suo segreto: “La svolta è arrivata dopo i 30 anni, ho sentito che qualcosa stava cambiando nel mio fisico. Quando ho lasciato la Fiorentina nel 2012 sono rimasto senza squadra per un po’ e non sapevo cosa avrei fatto. Ho passato due mesi a correre e ad allenarmi da solo, ho capito che senza un allenamento specifico sarebbe stata dura continuare ad alti livelli. E’ stato allora che ho cambiato approccio al calcio” ha detto il polacco al Daily Echo. DRAGOWSKI RIVELA: “BORUC IL MIO IDOLO”