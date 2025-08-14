Bordata di Ceferin sugli stadi italiani: “Infrastrutture terribili”

Intervenuto a Sky Sport a margine della Supercoppa Uefa giocata a Udine, il presidente della Uefa Alex Ceferin ha criticato aspramente lo stato delle infrastrutture sportive nel nostro paese:
Il campionato è sempre più interessante: fra le prime cinque leghe il mio torneo preferito è quello italiano. A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c'è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni
