Bonolis: “Mi piace la Fiorentina. I viola non sono in lotta per lo scudetto, ma…”

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervista rilasciata al sito web soccermagazine: “La Fiorentina è una squadra che non mi dispiace affatto, non credo possa lottare per lo scudetto, ma può veramente disturbare tante squadre così come la Lazio, che ha anch’essa una rosa limitata per quello che può essere un lungo periodo di stagione, ma credo abbia una postura mentale che deve essere rinforzata, soprattutto per la costanza del ritmo che sa imporre a una partita. Il Milan potrebbe risorgere da un momento all’altro se ci fosse alle spalle un disegno tecnico compatibile con la rosa”. RIBERY: “VOGLIO DARE IL 100% PER LA FIORENTINA E FIRENZE. POI TORNERO’ A MONACO”

ù