Ribery: “Voglio dare il 100% per Firenze e la Fiorentina. Poi tornerò a Monaco”

Nonostante le strade di Franck Ribery e del Bayern Monaco si siano separate, il rapporto è rimasto fortissimo tanto da una parte che dall’altra. E così il canale ufficiale del club bavarese è venuto appositamente a Firenze per incontrare la nuova stella della Fiorentina. “Firenze è più piccola di Monaco ma è anch’essa una città molto bella, sono felice di vivere qui. Ho firmato un contratto di 2 anni con la Fiorentina e voglio dare tutto per i tifosi perchè le persone qui amano il calcio. Tutti sono contenti che io sia venuto a Firenze e questo fa contento anche me. Sono ancora più felice quando sono fuori dal campo. Voglio dare il 100% in tutto quello che faccio per il club e per i tifosi. Naturalmente tornerò a Monaco dopo la fine della mia carriera. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma Monaco e il Bayern saranno come me per tutta la vita. Non dimenticheremo mai cosa abbiamo ottenuto insieme, tornerò perchè è la mia città”. COMMISSO: “NEANCHE IO MI ASPETTAVO COSI’ TANTO DA RIBERY”