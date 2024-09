Bonaventura scatenato in Arabia: gol e assist in King’ s cup

Grande notte per Jack Bonaventura con la maglia del All'Al-Shabab. Il centrocampista marchigiano ed ex Fiorentina è stato protagonista della vittoria dei bianconeri di ieri nella sfida con l'Al-Kholood nel primo turno di King's Cup, la coppa nazionale saudita.

Bonaventura infatti ha segnato la rete del pareggio dopo il vantaggio iniziale dei biancorossoverdi e poi ha siglato l'assist per il terzo gol dei suoi, in una serata davvero magica per l'ex Atalanta, Milan e Fiorentina, che in estate ha lasciato i viola dopo la scadenza del contratto.