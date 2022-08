Bonato: “Barak perfetto per la viola. Jovic erede di Vlahovic”

"Credo che la Fiorentina si sia mossa bene, Dodò, Jovic e Barak sono tre acquisti importanti. Si vede l'intenzione di essere competitivi non solo in campionato ma anche in Europa. Barak? Ha le caratteristiche per fare l'interno. Il primo anno con noi a Udine giocò proprio in quel ruolo e realizzò comunque 7 gol. Alla Fiorentina serviva un centrocampista con capacità di inserimento e capacità sotto porta. Jovic? Dal suo rendimento dipenderà buona parte delle sorti viola, la Fiorentina sta ancora cercando l'erede di Vlahovic e lui potrebbe esserlo, magari segnando qualche gol in meno ma offrendo anche assist per i compagni. E poi servirà anche il contributo di Cabral".