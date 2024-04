Bologna, Thiago Motta verso la Juve: spunta un ex viola per la panchina

Probabile cambio panchina per il Bologna l'anno prossimo. Con Thiago Motta sempre più verso la Juventus e, una probabile Champions League da disputare, la società emiliana si sta guardando incontro. Come riportato da Sportitalia, sarebbe spuntato il nome di Stefano Pioli, ex Fiorentina e sopratutto ex Bologna. Si apre quindi la clamorosa possibilità di un ritorno del tecnico emiliamo nella squadra felsinea, nella quale ha già allenato dal 2011 al 2014.