Bologna, Saputo e lo stadio nuovo: “Tutto procede secondo i piani”

A non molta distanza da Firenze c’è un altro club di Serie A alle prese con la vicenda stadio. In questo caso però l’esito sembrerebbe felice, queste le parole rilasciate a Sky da Joey Saputo (presidente italo-canadese del Bologna):

L’operazione per il nuovo Renato Dall’Ara sta procedendo secondo i piani. Se troviamo uno stadio provvisorio entro sei mesi, il passo successivo sarà l’inizio del nuovo progetto che è previsto per il 2022. Ambizioni squadra? Abbiamo sempre detto che l’obiettivo quest’anno per il Bologna è finire nella parte sinistra della classifica.