La vittoria in Coppa Italia contro l'Inter a San Siro (con vista sul Franchi) ha consacrato definitivamente il Bologna al titolo di rivelazione della stagione. I rossoblu sono quarti in classifica e stanno impressionando per qualità di gioco e continuità di risultati. Della squadra felsinea ha parlato anche Cesare Prandelli, il cui figlio fa parte dello staff tecnico di Thiago Motta. Queste le parole dell'ex allenatore della Fiorentina a La Repubblica edizione Bologna: