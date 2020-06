Alessandro Bocci, giornalista de Il Corriere della Sera, si è espresso anche sul tema stadio nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Io sono per il Franchi, lo dico chiaramente, ma credo che al momento non ci siano le condizioni per farlo diventare uno stadio moderno. C’è il serio rischio che diventi una cattedrale nel deserto”.