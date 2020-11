Bocci: “Prestazione shock della Fiorentina. Problema mentale e tecnico, luce spenta”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Iera partita shock della Fiorentina. La squadra ha risposto malissimo agli imput di un allenator come Prandelli che ha una filosofia di gioco marcata. Rigettato tutto quello che è stato provato durante la settimana. La squadra fa fatica, è entrata dentro una crisi di nervi. Quando il Benevento ha segnato la luce si è spenta completamente. Tutti hanno deluso, anche i giocatori di qualità. Difficile individuare il problema, sembra mentale e tecnico. Guardando il calendario sono sinceramente preoccupato. Contro il Milan sarà durissima, anche senza Ibra. Ho fiducia in Prandelli, molto meno in questo gruppo di calciatori che ha messo in campo una prestazione sconcertante. Nel calcio moderno l’atteggiamento e la fame sono tutto. Questo gruppo non è unito, non c’è ambizione.