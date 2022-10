Bocci non si accontenta: “Mi aspetto di più da Sottil e Barak”

Così Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, su Fiorentina-Lazio di stasera. Le sue parole a Radio Bruno: "Tra le due squadre c'è un gap a centrocampo. La coppia Amrabat-Mandragora mi sembra possa dare equilibrio e solidità alla squadra, non so se con loro giocherà Bonaventura o Barak. Di certo anche da quest'ultimo mi aspetto molto di più. L'assenza di Sottil? Sottil ha iniziato abbastanza bene la stagione, ma per diventare un giocatore importante deve fare un ulteriore step in avanti. Non basta seminare l'avversario e mettere qualche pallone in mezzo, mi aspetto che incida di più".