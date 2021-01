Bocci: “Fiorentina in crescita, punto che fa morale. Ribery decisivo”

Alessandro Bocci, firma de Il Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Ieri ho visto una Fiorentina in crescita con idee calcistiche più nitide. Con Amrabat regista basso e Ribery regista alto, abbiamo dominato il gioco per larga parte del match. Per come si è evoluta la partita è un punto guadagnato che fa bene al morale. Finire in nove è dura, tante avrebbero perso. Ribery è un giocatore decisivo nel bene e nel male. La squadra dipende molto da lui, si esalta quando è in partita e si deprime quando non ne azzecca una. Contro il Torino ha messo in mostra tutto il suo talento trascinando i compagni. Per arrivare in Europa tuttavia serviranno diversi acquisti di qualità, dipendere soltanto dall’estro di un giocatore è sbagliato.