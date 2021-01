VN – Fiorentina, occhio al mercato dei giovani: piace un attaccante classe 2002 dell’Arezzo

Se per Daniele Pradè il mercato della Prima Squadra, in entrata, è chiuso, in casa Fiorentina ovviamente si continua a pensare al futuro, con un occhio di riguardo ai giovani. L’ultimo nome uscito in queste ore, in tal senso, è quello di Diego Zupper, attaccante classe 2002 che ha debuttato tra i professionisti proprio quest’anno, in Serie C, con la maglia dell’Arezzo (13 presenze e 2 reti fin qui). Su di lui c’è anche il Cagliari.