Bocci: “Commessi errori in attacco, guardate Muriel e Simeone. Mandzukic ok, ma…”

Alessandro Bocci, firma de Il Corriere della Sera, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha un problema di gioco e uno di qualità. La rosa va migliorato molto, basti pensare che ci sono squadre con collettivi da Champions che si ritrovano in zona Europa League. Attacco? Quello del gol è un problema che la Fiorentina ha ormai da qualche anno. L’estate scorsa è stato fatto qualche errore, guardate cosa stanno facendo Muriel e Simeone. Il futuro è Vlahovic ma per non mettergli troppa pressione prenderei un attaccante esperto. Higuain? Guadagna 7,5 milioni, sono tantissimi soldi. Credo non sia così facile. Mandzukic? E’ un po’ meno goleador rispetto ad Higuain ma è un giocatore di squadra pazzesco. Vero però che non lo vediamo giocare da un annetto, sono operazioni non prive di rischi.

Chiesa? Ci sono due tipi di problemi, fisco o psicologico. Si sente in una situazione di disagio, sarebbe bello se in questa ultima parte di campionato liberasse un po’ la mente e ritrovasse lo sprint. Saranno importanti le prossime due partite. Questione allenatore? Il fatto che sia stata accarezzata l’ipotesi De Rossi mi lascia pensare che la Fiorentina voglia sorprenderci. Juric potrebbe essere un candidato importante. Sicuramente preferirei un allenatore che conosce già il campionato italiano piuttosto che uno alla prima stagione in Serie A, ma per un tecnico del livello di Emery ovviamente farei un’eccezione”.