Bocci: “Assenza di Gonzalez pesa. Mandragora? Ci credo ancora”

"L'insoddisfazione? Un po' per come la Fiorentina ha chiuso il mercato e un po' perchè la Fiorentina ha segnato 1 gol nelle ultime 5 partite e questo alimenta i dubbi. Io credo che molto dipenda anche dall'assenza di Nico Gonzalez, che è il giocatore più forte dell'attacco viola. Jovic? Il problema è soprattutto mentale, lui deve sentirsi leader di questa squadra e avere la voglia di fare la differenza. Potrebbe forse bastare un gol per accenderlo. Mandragora? Io ci credo ancora, in questo momento è sacrificato da un Amrabat che è tra i migliori della Fiorentina. Io lo vedrei bene anche da mezzala, ma Italiano la considera una soluzione di emergenza".