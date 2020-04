Boateng jr “scappa” da casa e si schianta in autostrada: illeso

Jerome Boateng del Bayern Monaco è stato protagonista di un pericoloso incidente stradale a 300km dalla sua abitazione di Monaco di Baviera, dopo essere finito in mezza ad una tempesta di grandine che l’ha fatto sbalzare sul guardrail. Come riporta il Corriere dello Sport, tra l’altro, il fratello minore di Kevin Prince avrebbe invece dovuto sostenere un allenamento domiciliare insieme ai compagni del Bayern. “Stavo andando a Lipsia a visitare mio figlio Jemar che non sta bene” è stata la sua giustificazione. Ma adesso sarà multato, anche se poteva finire molto peggio. KP BOATENG: “IN VIOLA MAI VISTO IL VERO PRINCE, SE DOVESSI TORNARE…”