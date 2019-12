E’ una settimana dalle grandi emozioni per Cristiano Biraghi. A due giorni dalla Fiorentina-Inter, la prima da ex al Franchi (MA C’E’ ARIA DI PANCHINA), per il terzino arriva una bellissima notizia familiare. E’ nata infatti oggi Carol, la sua secondogenita, come si apprende dal twitter del club nerazzurro. Tanti auguri anche da parte nostra.