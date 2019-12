Qui Inter: a Firenze spazio per Vecino e Borja Valero. Biraghi verso la panchina

Gazzetta.it fa il punto sull’Inter che è in emergenza. Conte chiederà gli straordinari ai soliti uomini, a Firenze in mezzo al campo ci saranno Borja Valero e Vecino. Il jolly D’Ambrosio dovrebbe essere confermato a destra, perché Candreva non sta benissimo, ma potrebbe giocare anche in difesa. Altrimenti al posto di Godin c’è Bastoni. A sinistra Lazaro favorito su Biraghi, altro ex.