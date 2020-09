Biraghi: “Ci è mancata la pazienza, ma abbiamo dato il massimo”

A margine del pareggio non esaltante con la Bosnia, Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Rai Sport della prova degli Azzurri. Il terzino di proprietà della Fiorentina – vicino al rinnovo con i viola – ha spiegato cosa non ha funzionato:

Immaginavamo che la Bosnia sarebbe venuta a fare questo tipo di partita, probabilmente avremmo dovuto avere più pazienza. Ci abbiamo provato seppur fosse un momento in cui non siamo al top, abbiamo dato il massimo. Il gol subito era evitabile, ma ci sono anche elementi positivi da valutare. Dzeko? Non c’è bisogno di commenti, lo conosciamo bene e quello che ha fatto nella sua carriera parla per lui.