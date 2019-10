Biasin su Ribery: “Litigi e spinte, poi si è ricordato di essere un campione”

Anche il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la vicenda legata alla squalifica di Franck Ribery: “All’attaccante viola andava eccome di vincere contro la Lazio – scrive la firma di Libero all’interno del suo editoriale pubblicato su tuttomercatoweb – si è arrabbiato per la sostituzione, ha litigato col suo allenatore e ha spinto un assistente. Poi si è ricordato di essere un campione e ha chiesto scusa a tutti. Ma il giudice sportivo è stato (giustamente) inflessibile: tre giornate di stop per il francese”. MA IL NERVOSISMO DI RIBERY NON NASCE DAGLI ERRORI DI GUIDA