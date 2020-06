Bettarini: “Stadio a Campi? Percorso lungo e costoso, non meno dell’opzione Mercafir”

Giovanni Bettarini, capo di gabinetto della città metropolitana e braccio destro di Nardella, ha parlato a Radio Bruno: “Uno stadio c’è già a Firenze, è il Franchi. Guardate che fine ha fatto il Flaminio a Roma, un impianto ormai abbandonato in favore di altri. Lo stadio della Fiorentina si può fare anche a Campi Bisenzio ma il percorso è lungo e costoso, vanno cambiati tutti gli strumenti urbanistici e il piano della Regione. Fossi è stato chiaro, serve il raddoppio di viale Allende e l’allungamento della tramvia, che ancora non c’è.

Poi vanno considerati lo svincolo autostradale e il parcheggio da 10.000 posti. Tutto si può fare ma servono tempo e risorse. La Fiorentina ha già detto che ritiene troppo costosa l’opzione Mercafir, mi pare difficile altre soluzioni come Campi lo siano meno. Cascine? Parliamo di un parco monumentale molto tutelato, mi sembra difficile. La priorità, come già detto da Nardella, resta il Franchi. Una cittadella dello sport come quella di Campo di Marte, in un’area urbana, è un qualcosa di molto raro in Italia. Ci sono dei vincoli ma è possibile lavorarci sopra”.