Berrettini contro Nadal: agli US Open è sfida a tinte viola

Sfida a tinte viola, per questo motivo da gustare ancora di più. Oggi alla mezzanotte andrà in scena la semifinale degli US Open di tennis tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal.

Il primo, romano di 23 anni, è un grande tifoso della Fiorentina, non è novità. E pazienza se per qualcuno la sua fede viola è un difetto.

Lo spagnolo, qualche anno fa, ha dichiarato di essere simpatizzante per la Fiorentina, una delle squadre di Serie A che segue con più frequenza. Aggiungiamo che anche lo zio di Rafa, Miguel Angel Nadal, ha avuto a che fare con la formazione gigliata. Fu lui, ex difensore, a segnare il momentaneo 1-0 del Barcellona al Camp Nou contro la Fiorentina in Coppa delle Coppe il 10 aprile 1997.