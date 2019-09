Sentite Brio: “Berrettini tifa Fiorentina? E’ il suo unico, grande difetto”

Faranno certamente discutere le parole di Sergio Brio. Intervenuto a Radio Rai, l’ex difensore della Juventus ha parlato dell’impresa di Matteo Berrettini agli US Open di Tennis:

Tifa per la Fiorentina? Questo è il suo unico, grande difetto. Uno che è di Roma e tifa per la Fiorentina è un qualcosa che non va bene.