“Commisso furious, ma Nardella non può andare in galera. Benassi? Oltre il gol, niente”

Ospite negli studi del Pentasport, Stefano Cecchi ha parlato così della Fiorentina tra campo e questione stadio: “Cutrone? Andrò controcorrente ma credo che la priorità sul mercato debba essere il centrocampo più che l’attacco. Benassi a Bologna ha segnato un gran gol ma per il resto della partita è stato da “Chi l’ha visto”, in mezzo al campo ci hanno per l’ennesima volta sbranati” dice l’opinionista. Che poi parla di Commisso e della conferenza stampa di ieri: “Più che fast si va verso un furious. Uno sfogo che capisco a metà, è legittimo che voglia fare in fretta e da tifoso spero che ci riesca. Ma il sindaco non può andare in galera perchè Commisso vuole il nuovo stadio. Anch’io vorrei non pagare l’Imu, ma se c’è una legge bisogna rispettarla. Purtroppo questa è l’Italia, non è colpa di Firenze, spero che non perda l’entusiasmo”.