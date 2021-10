Belotti, si alza per scaldarsi e i suoi tifosi… lo acclamano

Andrea Belotti è stato acclamato dai suoi tifosi, al momento del riscaldamento per entrare in campo contro la Sampdoria

Andrea Belotti, durante la partita contro la Sampdoria, si è alzato dalla panchina per il riscaldamento e i suoi tifosi l'hanno acclamato a gran voce. Situazione molto particolare visto il momento, dove il Gallo, ha fatto ben capire a tutti che non vuole rinnovare con i granata. E pensare che è nella stessa situazione di Vlahovic, se non peggiore, visto che il suo contratto scadrà a giugno e non nel 2023 come al serbo.