Bellinazzo: “Superlega? Dipende tutto dai club. Ecco perché”

"Superlega? Non si tratta di aver dato il via libera al progetto del 2021 piuttosto che a quello di oggi. Dipenderà, piuttosto, molto dai club se partecipare ad un nuovo format o rimanere con la UEFA. Un domani si potranno creare format diversi finanziati da fondi americani o arabi. Ciò sconvolgerebbe gli assetti attuali. Dipenderà, comunque, dalle scelte che faranno i vari club. Potrebbero decidere, ad esempio, di non aderire. Un club può scegliere di non partecipare ad una competizione nazionale ma non può essere estromesso perché partecipa ad altre competizioni. Fiorentina? Tutti sperano che vada il più avanti possibile in Conference League, di modo da far scalare le italiane nel ranking e far acquistare uno slot di più in Europa".