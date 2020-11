Bellinazzo (Sole 24 Ore): “Necessari investimenti su stadi di proprietà, il sistema va purificato”

Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore è intervenuto a Lady Radio a margine della novità finanziare riguardanti la Lega di Serie A:

“Leggo grande entusiasmo per la delibera di ieri, ma ci vorranno altri mesi di studio su dettagli che potrebbero essere fatali. La Lega sostanzialmente ha deciso di andare avanti su questo percorso, eventualmente anche con un prestito agevolato che corrobori i fondi erogati nei prossimi tre/quattro anni. A differenza dell’attuale modello, l’obiettivo è quello di far sì che la Lega sia editrice di se stessa, in modo tale da potersi vendere a tutti i provider interessati, anche quelli non specializzati nello sport. In questa maniera si creano offerte diversificate, che fanno incassare di più e che fanno spendere meno i consumatori. Ma per realizzare tutto ciò nel triennio ’21-’24 bisogna correre.

La situazione era già critica nel 2018, si andava verso il default. Poi è arrivata la mazzata del Covid che ha solo aggravato una situazione compromessa. Anzi, può essere l’occasione per purificare il sistema e rifondarlo. La grande scommessa è ottenere stadi migliori e giocatori più forti per sanare i bilanci, ma temo che i soldi che arriveranno andranno a coprire i buchi, più che investiti. Mi piacerebbe che venisse messo maggiormente in risalto il fatto che i soldi che vanno agli intermediari non rientrano nel mercato”.

Serie A, i fondi di investimento salvano il calcio italiano. Trema l’Ancien Régime