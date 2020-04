Beldì: “Amrabat colpo alla Ribery, Castrovilli somiglia a Rui Costa. Chiesa? Se va via…”

Paolo Beldì, noto tifoso viola e regista televisivo, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: “La Fiorentina mi ha lasciato ‘curioso di vedere’, di vedere i nuovi acquisti che erano arrivati in viola. Io comunque fossi la Juve o l’Inter Chiesa non lo prenderei, per me è scarso (ride, ndr): scherzo, in realtà ne parlo male in modo tale che nessuno ce lo prenda! A Firenze sei veramente il re, se poi te ne vai insomma… Un nuovo colpo alla Ribery da parte di Commisso? Io credo che Amrabat sia già un gran bel colpo, lo considero veramente un buon giocatore. Castrovilli? Lo vedo un po’ come Rui Costa, non so se però è una bestemmia, ma per caratteristiche lo vedo simile. Devo dire che Vlahovic mi piace veramente tanto”.