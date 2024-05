Bel gesto di Galliani: un fiore al posto che era di Barone in tribuna autorità

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si distingue ancora una volta per il suo stile e la sua signorilità: il "Condor", come viene chiamato per via della sua abilità negli ultimi giorni di mercato, ha voluto rendere omaggio alla memoria del compianto dg della Fiorentina Joe Barone ponendo un fiore sul seggiolino che solitamente era da lui occupato durante le partite della formazione viola. Il gesto, riporta Sky, è stato accompagnato dagli applausi scroscianti della tribuna autorità.