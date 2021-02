Bazzani: “Fiorentina servono giocatori più funzionali, stasera partita aperta”

Fabio Bazzani ha parlato ai microfoni di Tmw Radio dell’imminente sfida tra Fiorentina ed Inter:

Spero davvero che Prandelli si guadagni la fiducia per la prossima stagione. Serve un progetto tecnico ben definito. So come lavora e quanto può fare bene. Servono anche dei giocatori funzionali al suo gioco. Lautaro Martinez verso la panchina? L’argentino può essere decisivo anche a partita in corso. Conte potrà contare su uno come Lukaku, non è poco. La Viola sta crescendo, non sarà semplice batterla.