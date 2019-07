Basile: “Commisso arrabbiato con la Juve. I bianconeri vogliono che Chiesa vada alla rottura”. Su Dragowski…

Inviato dagli States di Repubblica e Corriere dello Sport, e tifoso viola Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno del crescendo di rumors attorno a Federico Chiesa:

Non vedo un vero e proprio braccio di ferro tra Chiesa e la Fiorentina, ma i prossimi giorni saranno importanti perché la proprietà americana è ferma sulla sua posizione. Sono convinti di trattenerlo e arrabbiati più con la Juve che con il ragazzo (BARONE HA ALZATO LA VOCE ANCHE CON PARATICI). Da un mese e mezzo Rocco Commisso ha dichiarato che non parte e loro continuano a minare le certezze della nuova proprietà che arriva da un altro pianeta. Chiesa ha detto sì alla Juve, ma perché i bianconeri non hanno contattato la Fiorentina? Quello che sta succedendo è un modo di agire per mettere la Fiorentina spalle al muro e cercare di prendere il giocatore alle condizioni a loro favorevoli. Nonostante abbiano l’accordo con il padre da quattro mesi, vogliono far sì che sia il giocatore ad esporsi per imporre le loro leggi. La nuova proprietà però è abituate a fare trattative di miliardi di euro e non si piega.