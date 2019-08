Barzaghi: “Praticamente fatto il passaggio di Politano alla Fiorentina. Ecco i dettagli”

Marco Barzaghi di Sport Mediaset è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “La trattativa per Politano è in parte spinta anche dalla situazione di Rebic, che è cercato dall’Inter. Da quello che mi risulta è praticamente fatto il passaggio di Politano alla Fiorentina per circa 30 milioni più bonus, cifra che permetterebbe all’Inter di realizzare una plusvalenza. L’incasso, poi, verrebbe girato dal club nerazzurro all’Eintracht per Rebic, con i viola che incasserebbero una percentuale dell’esborso per il suo cartellino. Non dobbiamo dare nulla per scontato, ma in questo caso siamo molto, molto avanti. Il giocatore vuol giocare titolare, anche in ottica Europeo, e la Fiorentina gli offre un ingaggio superiore rispetto a quello che percepisce a Milano.

Borja Valero? Lippi ha lavorato per impostare la trattativa, che però non si è sbloccata. Credo che ci siano ancora margini, vediamo. Dalbert? Credo sia un buon acquisto in prospettiva, nel precampionato dell’Inter si è ritrovato. Ha sofferto molto San Siro per quello che è il suo carattere, l’ho visto quasi impaurito dalla marea umana sugli spalti. Sono convinto che a Firenze potrebbe trovare le condizioni ottimali per ritrovarsi e far vedere il suo valore. Biraghi? E’ importante il fatto che l’Inter l’abbia potuto inserire nelle liste come giovane cresciuto nelle proprie giovanili, ma è importante anche il fatto che vada ad inserirsi nello zoccolo duro di giocatori italiani all’Inter. Il ragazzo è cresciuto e Ausilio lo stima molto, può essere un buon cambio per Asamoah considerando le tante partite che la squadra di Conte dovrà affrontare”.

