Il giornalista Marino Bartoletti ha parlato della Fiorentina e di Franck Ribery nell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb: “I viola sono una bellissima squadra, vedo un gran progetto con un presidente in carne ed ossa, non un fondo d’investimento. Commisso ha portato avanti un sogno e ha trovato terreno fertile, malgrado qualche fiorentino brontoli ogni tanto, ma quello lo hanno nel DNA. Ha tenuto i giovani e fatto investimenti importanti come estetica calcistica: Ribery ad esempio rappresenta una storia di vita che attraverso lo sport si è emancipata e ora sta dicendo al mondo ‘venite a Firenze, qui si sta bene’. Può essere un enzima per altri grandi giocatori”. COMMISSO: “RIBERY UN AFFARONE, ORA TUTTI CE LO INVIDIANO. RENZI E NARDELLA GENTILI CON ME”