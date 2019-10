Commisso: “Ribery un affarone, ora tutti ce lo invidiano. Renzi e Nardella gentili con me”

Rocco Commisso è intervenuto nella trasmissione di Radio Rai “Un giorno da pecora” direttamente dal suo ufficio di New York. Il presidente della Fiorentina ha iniziato porgendo le condoglianze al Sassuolo per la morte di Squinzi. “Sono contentissimo della vittoria ottenuta contro il Milan, ci voleva. Sapevo che per il lavoro fatto da Barone, Pradè e Montella si sarebbero visti i risultati – ha detto Commisso -. La trattativa col Milan? Negli ultimi 10 anni mi hanno contattato per acquistare molti club, ma alla fine è stata la Fiorentina e io sono fiorentino. Ribery? Ora ce lo invidiano tutti, è stato un affarone. Non credevo che un ragazzo di 36 anni avrebbe fatto così bene. Obiettivo Champions? E’ il primo anno e non so dove arriveremo, vogliamo migliorare rispetto all’anno scorso e crescere piano piano. Voglio costruire lo stadio e pure il centro sportivo, la politica italiana deve agevolare chi vuole investire in Italia. Abbiamo valutato l’ipotesi di ristrutturare l’Artemio Franchi, ma in Italia ci sono i vincoli per i monumenti. Fiorentina-Udinese alle 6,30 della mattinata americana? Non è un problema. Matteo Renzi? Non voglio fare politica. Ho parlato con lui, sia lui che Nardella sono stati molto gentili con me”.