Baroni: “Fiorentina ostacolo più duro. Saponara? Servono equilibri”

Sulla Fiorentina — "E' una squadra che ha un allenatore molto bravo che ha improntato un gioco offensivo collaudato, sarà l'avversario più forte delle ultime giornate ma questo deve servire da sprono per alzare l'asticella. Questo è un avversario che devi provare principalmente a non subire. Abbiamo bisogno di punti e di continuità di prestazione. La nostra crescita è stata costante, abbiamo creduto nella proposta, specialmente nell'ultima partita la squadra sul piano difensivo ha fatto molto bene, tenendo una linea di pressione alta, recuperando tanti palloni permettendo alla Lazio di entrare poco in area, questo ci sarà d'aiuto per affrontare la Fiorentina".

Su Saponara che non gioca — "Ne ho parlato tante volte, Riccardo è un giocatore di grande qualità poi in campo ci sono degli equilibri da preservare. Siamo però convinti che lui sia una grande risorsa e se non ci fosse stata l'espulsione di Duda contro la Lazio lo avrei messo in campo".

