Bandinelli: “Calciatori Giovani Speranze? C’era troppa pressione”

Quest'oggi sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio è stato intervistato il capitano dell'Empoli Filippo Bandinelli. Il calciatore ha raccontato vari aneddotti della sua carriera da professionista, trattando anche il programma Calciatori Giovani Speranze, praticato nelle giovanili della Fiorentina: "Il programma Calciatori Giovani Speranze è stata una bella esperienza, ma molto pesante dato che avevamo le telecamere puntate h24. Io e i miei compagni, non eravamo pronti. Eravamo seguiti in treno, nella vita privata. Non era il momento giusto. Questo programma non ha interferito con le nostre carriere. I risultati nel settore giovanile della Fiorentina devono esserci, ma la presenza delle telecamere aveva solo aumentato la pressione, inutile a quell'età".