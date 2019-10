Balzaretti: “Castrovilli rivelazione della Serie A, sa fare tutto. E la Fiorentina…”

L’ex viola Federico Balzaretti, commentatore per Dazn, ha parlato del gioiellino della Fiorentina Geatano Castrovilli. Queste le sue dichiarazioni: “Nella prima parte di stagione è stato il calciatore rivelazione. E’ molto bravo in entrambe le fasi e mette qualità in ogni gioca, dà sia verticalità che ampiezza. E poi ha segnato la sua prima rete in Serie A in uno stadio eccezionale come San Siro. Al suo primo anno nel nostro massimo campionato ha avuto un grande impatto in una squadra importante come la Fiorentina”. E INTANTO IL RINNOVO E’ COSA FATTA