Castrovilli, è fatta per rinnovo: firma domani. Cifra e durata del nuovo accordo

Accordo raggiunto, come poteva suggerire l’annuncio della conferenza stampa di domani (LEGGI), Gaetano Castrovilli e la Fiorentina continueranno insieme e a lungo. Il centrocampista – si legge su gianlucadimarzio.com – è pronto a firmare il suo contratto fino al 2024, dopo i segnali più che positivi registrati nelle scorse settimane. L’agente Michelangelo Minieri è riuscito a sistemare gli ultimi dettagli che mancavano per raggiungere la firma: accordo a 1 milione di euro con bonus a salire. Il giorno per formalizzare il tutto è previsto per domani, giovedì 10 ottobre.