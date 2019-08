Balotelli si presenta: “A Brescia per l’Europeo. Nessuna paura di fallire”

Dopo l’annuncio arrivato nella serata di ieri, Mario Balotelli ha parlato oggi in conferenza stampa da nuovo attaccante del Brescia: “Non è stato difficile scegliere il Brescia. Quando c’è stato il Brescia, non ho più pensato ad altro. Può darmi tutto come io posso dare tutto al Brescia. Quando l’ho detto a mia mamma, piangeva per la gioia. Paure io? Zero. Sto bene. L’obiettivo è di fare crescere questa squadra il più possibile. Paure di fallimento sembra che ne abbiate più voi che io… Io sono sereno. L’Europeo con la Nazionale è un obiettivo, assolutamente sì” ha detto Balotelli. E PRADE’ HA LE MANI LEGATE IN ATTACCO…