Balotelli risponde: “Con questa Italia il problema sono io ubriaco?”

Mario Balotelli non le manda a dire, rispondendo al suo video virale. Punta il dito contro le critiche con un'Italia così in difficoltà

Mario Balotelli è sempre al centro delle polemiche, volontariamente o no. Stavolta la questione è la viralità di un suon video dove non riesce a stare in piedi con alcuni suoi amici. L'attaccante ha risposto sui social alle accuse che gli sono arrivate, le sue parole sui social:

"Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, salutiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti. E invece, dopo un'Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco... Dai, pensiamo alle cose serie