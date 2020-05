Balotelli-Brescia, rottura totale: l’attaccante salta l’allenamento, addio dietro l’angolo

Dopo le avvisaglie dei giorni scorsi, con le parole di Cellino a certificare un matrimonio in crisi (LEGGI), sembra davvero ad un passo dai titoli di coda l’avventura di Mario Balotelli al Brescia. Una storia d’amore romantica, mai realmente decollata – scrive corriere.it – che sta terminando nel modo più brusco, con uno strappo ormai evidente tra il giocatore e il presidente del club lombardo. Dopo il mancato faccia a faccia di venerdì pomeriggio in sede, quando Super Mario ha atteso 30 minuti il presidente, impegnato però in video conferenza nel lungo e delicato Consiglio di Lega, stamattina l’attaccante non si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia per la sessione individuale cui si sottopone da ormai una settimana.

La crepa, già evidente nelle ultime settimane, è diventata un cratere. Il giocatore venerdì ha parlato attraverso i social, citando Kahlil Gibran: «Ho imparato il silenzio da chi parla troppo, la tolleranza dagli intolleranti, la gentilezza dai malvagi: per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti». Ogni riferimento a persone o a fatti realmente accaduti non è puramente casuale. E l’addio è dietro l’angolo, va solo stabilita la forma. Il Brescia – ricordiamo noi – sarà il prossimo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato.