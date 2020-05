Cellino duro su Balotelli: “Un errore ingaggiarlo”. E critica il calendario

Dovrebbe essere il Brescia il primo avversario della Fiorentina alla ripresa del campionato. Intanto il presidente del club lombardo Massimo Cellino, intervenuto al BBC World Service’s World Football ha criticato il tour de force a cui le squadra saranno costrette:

La considero una decisione folle, è troppo per i calciatori. Da due mesi tutto è fermo, i giocatori non si sono potuti allenare in modo adeguato e ripartire così è pericoloso. Ricominciare giocando tre partite a settimana da subito non lo ritengo per niente idoneo. Se sono preoccupato? Sì lo sono, sia per i possibili infortuni e sia per il caldo estivo. In Italia avremo più problemi di quanto non li possano già avere avuti in Germania.