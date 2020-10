Balo ancora senza squadra. Su di lui si abbatte la bufera per una frase sessista al GF

L’ultima partita giocata risale al 9 marzo, ma Mario Balotelli ha trovato lo stesso il modo per mettersi in luce. Ieri è stato ospite del Grande Fratello vip. Dopo una lunga attesa (è entrato dopo mezzanotte), tra videochiamate e quant’altro, Mario si è reso protagonista di una battuta molto volgare nei confronti di Dayane Mello, sua ex ragazza. “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male” ha detto Mario, a cui lei risponde: “Preferisco non commentare”. E quando Signorini (conduttore del reality, ndr) l’ha invitato a chiedere scusa, l’ex centravanti della nazionale non si ricordava le parole pronunciate: ”Dayane, se ti ho offeso ti chiedo scusa. Lo sai che ti voglio un bene dell’anima”. Alla fine dell’intervento di Balotelli, la ex di Mario a chi le dice “non è carino quello che ti ha detto”, risponde: ”Sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”. (Gazzetta.it)