Ballotta: “Avversario più forte? Batistuta. Ho cambiato idea su Dragowski”

L'ex portiere della Lazio presenta la partita di domani del Franchi: "La Fiorentina ha bisogno disperatamente di punti"

"Dragowski non mi entusiasma come portiere, fino all'anno scorso non mi dava sicurezza. Ammetto però che sta facendo un ottimo campionato ed è cresciuto tanto, senza di lui la Fiorentina sarebbe ancora più in difficoltà. La partita di domani è delicata per la Fiorentina, perchè il calendario dei viola è difficile e serve fare punti. La Lazio è riuscita negli anni a pescare giocatori importanti senza mai spendere grandi cifre, adesso si ritrova in un limbo con la difficoltà di fare il definitivo salto di qualità. Attaccanti più forti che ho incontrato in carriera? All'epoca in Serie A c'erano i giocatori migliori, ma quello che mi ha segnato di più e fatto sempre soffrire è Batistuta".