Balbo, Batista lo chiama: pronto a vestire ancora la maglia del Venzuela

Balbo ancora chiamato dal Venezuela. Altra convocazione per il classe 2006

Tra i 40 giocatori convocati dal Venezuela per il prossimo turno della Nazionali (in arrivo la prossima settimana), ci sono ben 4 calciatori della Primavera italiana. Uno di questi è ancora (verrebbe da dire) Luis Balbo, terzino viola classe 2006. Altra convocazione per il baby viola arrivato a Firenze lo scorso gennaio