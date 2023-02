Baiano compie gli anni: gli auguri social della Fiorentina

Nella giornata post vittoria contro il Braga e passaggio del turno in Conference League, la Fiorentina sui propri social non ha celebrato soltanto i protagonisti della vittoria contro i portoghesi, ma anche un grande attaccante del passato viola. Oggi, infatti, è il compleanno di Francesco Baiano, Ciccio come lo chiamano in tanti. Arrivato dal Foggia nel 1992, l'ex calciatore napoletano è passato alla storia quando si parla di Fiorentina per essere stato il compagno di reparto preferito da Gabriel Omar Batistuta, di cui è grande amico. E allora tanti auguri Ciccio.