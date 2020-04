Avv. Grassani: “Se aspettiamo zero contagi il calcio non riparte. Diritti tv? Rischio guerra tra poveri”

L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Ripartenza? Il calcio oggi si trova nella condizione di aver scavalcato 99 muri, ma ne manca uno. La politica e le istituzioni sanitarie hanno una cautela estrema, che talvolta sconfina nella paura, guardando alla ripartenza del calcio. E’ il tassello che manca, se non arriva quello gli sforzi fatti rischiano di rimanere vani nonostante il percorso virtuoso. Se aspettiamo che i contagi scendano a quota zero il calcio non riparte più.

Diritti tv? La Lega Calcio non è sicuramente inadempiente nei confronti di Sky perché quello che è successo non dipende da lei. Lo stesso discorso vale per le società che ne fanno parte. La partita si sta giocando sottotraccia, ma se dovesse arrivare uno stop definitivo potrebbe scatenarsi una ‘guerra’ tra poveri perché le tv non sono obbligate a pagare tutto il prodotto se questo non può andare in scena per intero. La conseguente perdita di appeal potrebbe portare anche al crack di alcuni club”.